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Секреты архивов Пентагона об НЛО раскрыты. О них рассказал экс-лидер Америки Барак Обама.
Заняв высший пост в стране, он хотел узнать, где размещены лаборатории, занимающиеся изучением жизни инопланетян и частей их кораблей. А услышав ответ, что таких нет, решил сам все разведать, сообщил бывший глав Белого дома в телепрограмме "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом".
Для этого тогдашний президент США обратился к архивам Пентагона. В них Обама нашел доказательства – фото и видеозаписи неких объектов в небе. Мы "точно не знаем, что это такое", заявил Обама, передает телеканал "360".
Ранее в США описали небывалые возможности НЛО. Зафиксированные американцами таинственные летающие объекты могут нанести серьезный удар по безопасности Земли, предупредил бывший руководитель программы опознания аэрокосмических угроз Луис Элизондо.
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