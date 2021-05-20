Злостные насекомые быстро убегут и с грядок, и с деревьев

Не секрет, что муравьи наносят большой вред огородам и садам, разнося прожорливую тлю. Тем, кто сам выращивает овощи, фрукты и зелень, хорошо известно, что бороться с ними непросто. И, конечно, все хотят избавиться от нашествия как можно скорее.

Это вполне реально, если применить легкие способы. Помогут обычные средства, что есть под рукой у дачников. Злостные насекомые быстро убегут и с грядок, и с деревьев.

КАК НАВСЕГДА ВЫГНАТЬ МУРАВЬЕВ ИЗ САДА И С ОГОРОДА

Чтобы вредители поскорее унесли лапки с плодовых деревьев и подальше от других растений, потребуются лоскуты х/б ткани и нерафинированное растительное масло. Пропитываем материал и обматываем им стволы деревьев на середине.

Немного масла нужно подливать на ткань раз в неделю. Муравьи не терпят его запаха, поэтому исчезнут очень скоро.

Есть и другое средство. Для его приготовления в 1 л теплой воды добавить 2 ч. л. с горкой борной кислоты.Тщательно перемешав, чтобы она полностью растворилась, опустить в раствор кожуру от перезревших бананов и оставить на 24 часа.

Затем нужно разложить шкурки на грядках, в теплицах, под деревьями и кустарниками.

Поможет бороться с такими вредителями еще один способ. Хорошенечко смешав 1 ч. л. борной кислоты, 1 ч. л. сахара и 2 ч. л. воды, нужно расставить емкости с ними там, где много муравьев.

Четвертое средство готовится так. В пол-литровую банку воды добавить 2 ст. л. нашатыря. Раствор вылить туда, где больше всего муравьев, можно и под растение, где они разместились. Им раствор навредит, а растениям и деревьям будет полезен, ведь в нашатыре есть много азота, жизненно необходимого овощам и другим культурам.

Выгнать насекомых можно также, применяя обычную соду. Ее достаточно посыпать на муравейник. Можно использовать и смесь сахара с содой в равных частях, добавив чуточку воды.

Плошки со средством расставляю в местах скопления насекомых.

Есть и другие проверенные способы избавиться в огороде и саду не только от муравьев, но и от тли. Особого труда и больших затрат для этого не понадобится.

Можно и по-другому зачистить огород от муравьев. Помогут рвы с водой и чеснок.