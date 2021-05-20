"Соучаствующее проектирование": москвичи могут лично повлиять на изменение облика дворов и общественных пространств в городе

Финальный этап обсуждений по объектам в 10 округах столицы пройдет в июне

Где установить новые детские площадки, где не хватает зеленых зон, где нужны уличные спортивные тренажеры – свои предложения по этим и другим вопросам, связанным с благоустройством города, могут внести москвичи в рамках программы "Соучаствующее проектирование". В настоящий момент проходят обсуждения по развитию 17 дворов и трех общественных пространств в 10 округах Москвы. Финальный этап обсуждений по данным объектам состоится в июне.

Участниками общественной дискуссии могут стать горожане всех возрастов – от школьников до пенсионеров, которые хотят жить в комфортных, красивых, экологичных условиях. Внести свои предложения можно как во время очных обсуждений, так и онлайн на сайте программы "Соучаствующее проектирование".

Чаще всего москвичи выдвигают идеи по устройству площадок для занятий спортом и подвижных игр на воздухе. Где-то предлагается установить столы для игры в пинг-понг, оборудовать волейбольные и баскетбольные площадки. Где-то просят заменить покрытие пешеходных дорожек, чтобы они стали более удобны для катания на роликах. Где-то требуются уличные спортивные тренажеры, в том числе рассчитанные на пожилых людей.

Не меньший интерес вызывает обустройство пространств для развлечения детей во время прогулок. Речь не только о тематических детских площадках, например, посвященных изучению правил дорожного движения, но и о газонах с искусственным покрытием под навесами, чтобы можно было гулять в дождь.

Многие горожане также предлагают увеличить количество клумб во дворах и высаживать больше деревьев и кустарников, в том числе создавать живые изгороди вдоль автомобильных дорог.

Проект "Соучаствующее проектирование" реализуется в рамках программы "Мой район". Чтобы высказать свое мнение, нужно найти на карте проекта свой адрес и нажать на кнопку "Направить предложение по благоустройству" или воспользоваться формой обратной связи. На сайте можно ознакомиться с проектом благоустройства конкретного объекта, увидеть, какие обсуждения уже состоялись, уточнить дату следующей встречи.