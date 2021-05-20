Наводить порядок следует основательно, не упуская ни одной мелочи

Казалось бы, только вчера кругом было убрано, вымыты полы, все лежит на местах, но уже то тут, то там сереет пыль, и чистоты будто не бывало. Причиной всему – ошибки при уборке.

Избежать такого можно, но придется постараться. Наводить порядок следует основательно, не упуская ни одной мелочи.

КАКИЕ ОШИБКИ ДОПУСКАЮТ ПРИ УБОРКЕ

Некоторые хозяйки, не желая тратить много времени и сил, ограничиваются тем, что пылесосят и моют те места, что на виду. В остальных – под и над мебелью, на подоконниках и люстрах – все остается как было. Пыль накапливается и в жилище становится по-настоящему грязно, да еще и клещи-сапрофиты могут размножаться. Чтобы подобного не случилось, следует не реже, чем раз в месяц, проводить тщательную влажную уборку.

Ошибочно также думать, будто шторы очень долго сохраняют чистоту. В них собирается столько же пыли, сколько в коврах и диванах. Их надо стирать раз в три месяца, а можно еще и обработать лаком для волос.

Не меньше беспорядка создают и вещи, предметы, которые уже не используются. То, что без дела висит в шкафу или стоит на полках больше пяти лет, нужно безжалостно выбрасывать, тогда в доме точно будет чище.

Мытьем раковины, плиты и стола, а также сменой губок для посуды полного порядка на кухне не обеспечить. Наводить его следует и в шкафах, и на полках, где тоже скапливается пыль, а еще может что-то просыпаться, к примеру специи. Их, а также все старое, нужно выкинуть, крупы и сухофрукты проверить, нет ли в них жучков и других вредителей, и, засыпав в подходящие емкости, плотно закрыть крышками.

Еще одна распространенная ошибка – везде протирать и мыть одной тряпкой: это призрачная чистота. Для всего – ванной, столешницы, другой мебели, подоконников и мытья пола необходимо пользоваться разными тряпками. И каждую из них после применения следует выстирать мылом.

Не удастся избавиться от пыли, если вытряхивать пледы, ковры и покрывала, высунувшись в окно. Слетая с ткани, она не только оседает на лице, подоконнике, но и возвращается в комнату.

Кроме того, порядок не продержится долго, если после уборки разбрасывать вещи, оставлять грязные тарелки, не протирать стол и вовремя не выносить мусор. Привычка класть или вешать все на места, сразу после еды мыть посуду и стол, чаще избавляться от пакетов с отходами поможет чистоте дольше оставаться в доме.

Ранее "Утро.ру" писало, что нельзя делать при уборке в доме. Главное – не откладывать наведение порядка на другой день или выходные.