В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи отобрано 62 проекта

На реализацию проектов-победителей выделено 1,1 млрд рублей

Определены победители второй сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи 2021 года. Финансирование в рамках национального проекта "Культура" получат 62 проекта. Их утвердил Наблюдательный совет конкурсного отбора АНО "Институт развития интернета" под председательством первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В общей сложности на вторую волну конкурса поступило 490 заявок из разных регионов России. Из них три проекта получили поддержку на условиях софинансирования – это сериалы "Зеленый мэр", "Трудные подростки" (продолжение) и "Струны", рассказал председатель Конкурсного комитета, гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

В число победителей второй сессии конкурса – 2021 попали проекты, посвященные истории РФ, направленные на развитие внутреннего туризма, популяризацию отечественной науки. Это, в частности, цикл документальных фильмов о великих русских ученых "Случай. Бог. Изобретатель"; анимационный фильм "Русалочка и переводчица" о переводчице книг Андерсена, погибшей в блокаду Ленинграда; мобильное приложение "Москва 41" к 80-летию Битвы под Москвой.

Интересно, что в рамках второй конкурсной сессии было отобрано 8 проектов сериалов, среди которых "Френдзона" о студенте-психологе, изобретающем методику превращения дружеских отношений в романтические; веб-сериал "Ничего страшного" от "Мэйл.ру" на тему буллинга в подростковой среде; продолжения многосерийных фильмов "Сама дура" и "Найден_жив".

Первая сессия приема заявок в рамках финансирования проектов в 2021 году проходила со 2 по 20 ноября 2020 года. Из 322 проектов было выбрано 40 победителей. Вторая сессия приема заявок прошла с 23 ноября 2020 года по 19 февраля 2021 года. Третья сессия конкурсного отбора АНО "ИРИ" на создание интернет-контента для молодежной аудитории длилась с 18 марта до 30 апреля. Ее итоги подведут к концу июля 2021 года.

С полным перечнем проектов-победителей и новостями проекта можно ознакомиться на сайте ИРИ.