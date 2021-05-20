Деньги за путевки в детские лагеря возместят при одном условии

Соответствующее поручение сделал Михаил Мишустин

Родителям, которые приобрели путевки для детей в летний лагерь до введения специального кешбэка, будут возмещены потраченные средства. Об этом заявил Михаил Мишустин, который поручил в короткие сроки создать необходимый механизм возврата денег. 

Также премьер-министр попросил, если это необходимо, представить предложения об увеличении финансирования программы, пишет Российская газета. 

Ранее правительство РФ придумало способ повысить зарплаты россиянам. Это собираются сделать с помощью повышения налогов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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