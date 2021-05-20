Путин одобрил предложение "Единой России" о новом почетном звании для 11 городов

Путин одобрил предложение "Единой России" о новом почетном звании для 11 городов
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент поддержал инициативу, поступившую от представителей партии

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку предложения "Единой России" о присвоении звания "Город трудовой доблести" для 11 российских городов. Об этом стало известно сегодня, 20 мая.

Как отметили в пресс-службе партии, в перечень вошли Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Список также решили дополнить Чебоксарами.

Как отметил глава государства, власти займутся реализацией предложенной повестки.

С соответствующей инициативой к российскому лидеру обратился секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Он отметил, что указанные города достойны предложенного звания не только из-за поддержки общественности, но и вклада в страну, что подтвердили эксперты РАН в своем заключении.

Секретарь генсовета также отметил, что в прошлом году президент высказался в поддержку предложения о присвоении соответствующего звания для 20 городов страны. В большинстве из них партия смогла определить места расположения памятных дел.

Егор МАЛКОВ

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