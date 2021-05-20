Эксперт развеяла устоявшиеся слухи о пользе любимой многими еды

Сладкое вовсе не способствует улучшению настроения, вопреки сложившейся в сознании людей иллюзии того, что конфета или шоколад положительным образом влияет на эмоциональное состояние. По словам эндокринолога Еганы Королевой, молекулы сахара способствуют активному выведению магния из человеческого организма, что, напротив, создает предпосылки для ухудшения настроения.

Во время поедания сладостей в организме увеличивается количество эндорфинов – появляется прилив энергии и желание что-нибудь сделать. Однако за стремительным подъемом неминуемо следует эмоциональный спад. По одной из теорий, молекулы сахара выводят магний, из-за чего состояние человека возвращается не просто в исходное положение, а становится еще хуже, чем до употребления сахара.

Королева сообщила, что магний довольно легко и быстро выводится из организма во время стрессового состояния. Даже небольшая порция негатива эквивалентна потере суточной нормы. Сладкое же увеличивает эти показатели.

"А магний отвечает за стрессоустойчивость, хороший сон, в целом является поддержкой нервной системы организма, – отметила эксперт в интервью для "Ридуса".



Королева также напомнила, что ВОЗ рекомендует употреблять в день не больше 25 граммов сахара – те самые шесть чайных ложек, за которые никому не стоит переходить. Это одна десятая от общего дневного энергопотребления. Все, что употребляется сверх нормы, влияет на состояние организма далеко не самым лучшим образом.

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