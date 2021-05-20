Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн

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Более 5 миллионов просмотров набрала за прошедшие сутки прямая трансляция марафона "Новое знание", которая состоялась накануне, о чем заявили в пресс-службе организаторов платформы.
В день открытия на марафоне выступили перед соревнующимися заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, а также многие остальные.
Состязание проходит в восьми крупных городах страны, включая Сочи, Владивосток и Калининград. Каждый из них представлен в качестве одного из направлений в образовательной деятельности: история с культурой, спорт, инфотехнологии, индустрия и промышленность.
В рамках программы планируется проведение свыше сотни дискуссий и лекционных выступлений. В мероприятии уже зарегистрировались более трех тысяч человек, отмечает ТАСС.
Подробная информация доступна по ссылке.
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