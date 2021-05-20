Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн

Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн
Фото: pixabay.com
Состязание проходит в крупных городах страны

Более 5 миллионов просмотров набрала за прошедшие сутки прямая трансляция марафона "Новое знание", которая состоялась накануне, о чем заявили в пресс-службе организаторов платформы.

В день открытия на марафоне выступили перед соревнующимися заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, а также многие остальные.

Состязание проходит в восьми крупных городах страны, включая Сочи, Владивосток и Калининград. Каждый из них представлен в качестве одного из направлений в образовательной деятельности: история с культурой, спорт, инфотехнологии, индустрия и промышленность.

В рамках программы планируется проведение свыше сотни дискуссий и лекционных выступлений. В мероприятии уже зарегистрировались более трех тысяч человек, отмечает ТАСС.

Подробная информация доступна по ссылке.

Редакция

Ответить:

новости партнеров

"Мы им выбьем зубы": Путин предупредил нацелившихся на Сибирь недругов России

Лидер пригрозил вооруженными силами страны

Новый договор по Курилам положит начало тесной дружбе с Японией - посол РФ

Речь идет о "всеобъемлющем" документе, заявил представитель России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей