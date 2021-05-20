На Москву и Подмосковье обрушатся мощные ветра

Жителей попросили внимательно отслеживать прогноз погоды

Первые дни текущей недели порадовали москвичей и жителей области по-настоящему знойной погодой. Однако уже к 20-му мая ситуация существенно испортилась. Теперь обителей Московского региона ждут мощные ветра.

Как уверил эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд, грозы и дожди будут беспокоить жителей региона только до конца недели.

При этом весьма вероятно, что регион попадет под атаку ветров с порывами до 17 м/с. Однако точно предсказать поведение стихии сложно, поэтому москвичам и жителям области нужно внимательно следить за прогнозами погоды, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Мы им выбьем зубы": Путин предупредил нацелившихся на Сибирь недругов России

Лидер пригрозил вооруженными силами страны

Новый договор по Курилам положит начало тесной дружбе с Японией - посол РФ

Речь идет о "всеобъемлющем" документе, заявил представитель России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей