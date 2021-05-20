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Первые дни текущей недели порадовали москвичей и жителей области
по-настоящему знойной погодой. Однако уже к 20-му мая ситуация существенно
испортилась. Теперь обителей Московского региона ждут мощные ветра.
Как уверил эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд, грозы и дожди будут беспокоить жителей региона только до конца недели.
При этом весьма вероятно, что регион попадет под атаку ветров с порывами до 17 м/с. Однако точно предсказать поведение стихии сложно, поэтому москвичам и жителям области нужно внимательно следить за прогнозами погоды, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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