Тест: пробуем отгадать советские фильмы по ребусам

Тест: пробуем отгадать советские фильмы по ребусам
Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Насколько хорошо вы помните любимую классику?

Шедевры кинематографа советской эпохи достойны того, чтобы вокруг них до сих пор ходили разговоры. Фильмы и поныне волнуют зрителей – как старшие, так и младшие поколения.

Предлагаем вам проверить собственный уровень знаний доставшегося нам наследия по предложенным ребусам. Речь идет о восьми изображениях, которые с помощью коллажей шифруют названия популярных картин.

Егор МАЛКОВ

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