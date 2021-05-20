Многие поддержали позицию президента

Главной фразой 20 мая стало изречение российского лидера Владимира Путина о готовности лишить зубов неприятелей, которые рискнут посягнуть на территориальную целостность нашей страны. Гражданам России такая решительность президента пришлась по вкусу, и они предложили свои варианты расправы со злодеями.



Фраза Владимира Путина, которая обещает стать легендарной, была посвящена злопыхателям, считающим, что одна Россия не имеет права распоряжаться несметными природными богатствами Сибири. Глава РФ решил обойтись без деликатных выражений и прямо заявил, что вознамерившиеся оттяпать кусок российской земли недруги рискуют лишиться зубов.

Выражение главнокомандующего начали активно обсуждать в интернет-пространстве.

Некоторые особенно решительные россияне предложили не останавливаться на травмировании ротовой полости врагов.

"Выбьем и пендалем проводим", "И еще кое-чего оторвем", – дополняют угрозы президента в Сети.

При этом некоторые отметили, что недоброжелатели России прижились и в самой стране. Так, граждане призывают главнокомандующего обратить внимание на проблемы, которые есть внутри государства. Например, на мошенников, присосавшихся к государственной "кормушке", и растрачивающих деньги налогоплательщиков.

Кто-то предложил Владимиру Путину присмотреться и к весьма высокопоставленным особам: мэрам и губернаторам. По мнению многих, региональные управленцы не оправдывают возложенных на них надежд, передает издание URA.RU.