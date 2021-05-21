Плюс одна спасенная детская жизнь – за мелочь из копилки

Плюс одна спасенная детская жизнь – за мелочь из копилки
Фото: Юлия Витковская
Пожертвования нужны на лечение тяжелобольного ребенка

Для многих москвичей весенняя акция фонда "Линия жизни" "Чья-то жизнь – уже не мелочь" стала доброй семейной традицией. Причина в ее особой философии: для помощи другим не нужно никаких особенных усилий, достаточно всей семьей собирать мелкие монетки или, например, ненужную сдачу из магазина и пожертвовать их на лечение тяжелобольного ребенка.

С миру по нитке, с каждого россиянина по монетке, а в результате юные подопечные фонда  получают шанс на счастливую, долгую и здоровую жизнь. За 12 лет проведения акции было собрано 24 млн руб. – монетки и доброта спасли 87 детей.

Акция по сбору мелочи проводится 29 – 30 мая и 5 – 6 июня в московском городском саду "Эрмитаж". В этот раз помощь нужна четырехлетнему Диме Андрееву. В Научно-практическом центре детской психоневрологии (НПЦ) для детей с поражением ЦНС с нарушением психики, ему поставили диагноз – ДЦП.

Фото: Юлия Витковская

"В первый раз мы попали туда, когда Диме был год и месяц, на тот момент он не двигался вообще, только на животике пытался делать какие-то движения. Дорогостоящее лечение нам оплатил фонд "Линия жизни". Результатом двух недель пребывания сына в НПЦ мы с мужем были очень довольны. Уже на третий день Дима стал переворачиваться. Потом мы в этой больнице лежали еще трижды. Очень бы хотели продолжить", – рассказала мама мальчика Карина.  

Помочь малышу, гораздо проще, чем кажется. Достаточно собрать скопившуюся в карманах, сумках и домашних копилках мелочь и принести в один из пунктов сбора, либо сделать перевод любой суммы на сайте акции.

"Наш акция по сбору мелочи – самый простой способ помочь детям. Любое, даже самое маленькое, пожертвование необходимо для наших подопечных. Когда поток монеток объединится, получатся полновесные тысячи, а потом десятки и сотни тысяч рублей, которые помогут сказать нам с вами: "Плюс одна спасенная детская жизнь", – отметилапрезидент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Фото: Юлия Витковская

Кстати, приходить в "Эрмитаж" не обязательно. Принять участие в акции можно с помощью многочисленных терминалов "Монетной компании" по приему монет в разных уголках Москвы и Подмосковья. Подробности акции и ее расписание можно узнать на сайте sdaimeloch.ru.

Участие в акции "Чья-то жизнь – уже не мелочь" не требует больших затрат. Это всего лишь мелкие монетки, ценность которых – здоровье маленького мальчика и благополучие его семьи.

Полина ДОРОЖКИНА

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