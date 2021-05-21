Действовать нужно сразу, как только замечено такое явление

Любая огородная культура требует ухода, и помидоры не исключение. Если регулярно наблюдать за тем как они растут, и вовремя принимать меры, удастся избежать многих проблем, в том числе скручивания листьев.

Подобное явление указывает на то, что с томатами не все в порядке. И как только оно замечено, нужно сразу действовать, иначе растение не даст плодов, а то и погибнет.

ПОЧЕМУ У ПОМИДОРОВ СКРУЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ И КАК СПАСТИ БУДУЩИЙ УРОЖАЙ

Одной из причин такой проблемы является неправильный полив. Как слишком частый, так и чересчур редкий он только навредит. Если влаги не хватает, листики свернутся внутрь, чтобы ее сохранять. Когда воды слишком много, края листьев, образовав "лодочку", поднимутся вверх. Переизбыток вызывает замедление роста помидоров и заражение инфекциями. Чтобы такого не произошло, надо поливать редко, но обильно, в зависимости от состояния почвы и растений.

Еще листья томатов скручиваются, если не все в порядке с удобрениями. Чрезмерное количество азота и нехватка кальция, фосфора, калия вызывает изменеия цвета и формы не только листьев, но и стеблей кустов. Избежать подобного помогут комплексные подкокрмки. В частности, из 1 ч. л. монофосфата калия, растворенной в 10-литровой емкости с отстоявшейся водой.

Большое значение имеет и температура там, где растут помидоры. Им, конечно, необходимы свет и тепло, однако второго не должно быть очень много, при +30°C они будут сильно страдать, в результате чего листья скрутятся. а завязи просто опадут, и тогда урожая не видать. В жарй нужно обеспечить хорошее проветривание теплиц или щиты, защищающие от палящих лучей, на грядки. поможет и опрыскивание мочевиной в расчете 2 ст. л. на 10 л воды, а через 48 часов после этого полив слабым раствором марганцовки.

Также причиной скручивания листьев томатов могут быть инфекции. Средства борьбы зависят от того, какие именно вирусы атакуют растения. Это определяется по виду томатов.

При поражении бактериальным раком стебли кустов становятся бурыми, трескаются и засыхают. Такие кусты следует немедленно вырвать и сжечь, а землю, где они рросли, обработать хлорнокислой медью.

Если листья скрутились в тонкие трубочки, значит, растение подхватило вирус тонколистности, что бывает при долгом недостатке влаги. Такие томаты дадут очень мало плодов. как только подобное началось, необходимо опрыскать кусты слабым раствором марганцовки.

Бактериоз можно определить по слабому развитию ставших мелкими бутонов. Кусты надо необходимо вырвать и сжечь, а почву пролить бледно-розовым раствором перманганата калия.

При фузариозе листья скручиваются вверх. На плодах таких растений будет белесый налет. Эти кусты нужно убрать, а остальные обработать спецсредствами отгрибка.

Чтобы не только спасти урожай помидоров, но и добиться его отличного качества и большого количества, следует сажать кусты на достаточном расстоянии друг от друга, вовремя добавлять мульчу, закрывать кусты от палящих лучей солнца, правильно поливать и удобрять эту культуру...



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