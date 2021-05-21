"Преклонили колени": болгары подняли на смех уступивших России по "Северному потоку-2" американцев

"Преклонили колени": болгары подняли на смех уступивших России по "Северному потоку-2" американцев
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Мощь Вашингтона приказала долго жить

Все мировое сообщество пристально следит за перипетиями вокруг строительства российской газовой магистрали "Северный поток-2". Недавние новости о том, что американцы передумали вводить рестрикции в отношении оператора трубопровода, удивили многих. Так, болгарские интернет-пользователи начали неприкрыто подтрунивать над всесилием Вашингтона.

Посвященная решению не вводить санкции против Nord Stream 2 AG статья вышла в местном издании "Дневник". Также авторы отметили, что пресс-секретарша Белого дома Джен Псаки признала: теперь американцам будет сложно остановить строительство "Северного потока". Читатели газеты начали бурно обсуждать вести из Америки.

Некоторые припомнили легендарную фразу российского лидера Владимира Путина, который сравнил Америку с тигром Шерханом из произведения "Книга джунглей", а ее сателлитов с шакалами Табаки:

"Шерхан поджал хвост".

Другие и вовсе назвали американского лидера Джо Байдена "шестеркой русских".

"Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России", – остроумничают болгарские читатели.

При этом некоторым такое поведение Байдена кажется логичным, теперь от американцев следует ждать решения по Аляске. В Болгарии считают, что США вполне могут вернуть эти территории России, раз уж отступили по "Северному потоку". 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость227619
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Гость239592
Уже сегодня вопрос непризнания Аляски территорией США звучит второй раз. А предлагаю провести на этом форуме блиц опрос. Кто "ЗА" и кто "ПРОТИВ". Ставьте лайки под этим комментарием. Вперед!!!!
ЗА!
Гость227619
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БОЛГАРЫ-ТУРКИ, они всему научились у турок и коварству! Зря их освобождали. Турки, берите Болгарию пока дают.
Гость239592
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Уже сегодня вопрос непризнания Аляски территорией США звучит второй раз. А предлагаю провести на этом форуме блиц опрос. Кто "ЗА" и кто "ПРОТИВ". Ставьте лайки под этим комментарием. Вперед!!!!
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