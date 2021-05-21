Президента страховал сотрудник спецслужбы

Сорок шестой президент США Джо Байден постоянно оказывается в центре неловких ситуаций. Чего только стоит его падение с трапа, обсуждение которого не утихало несколько недель. Теперь же главе Белого дома даже не доверили самостоятельное управление автомобилем.

Не так давно президент отправился на заводы электромобилей Ford, где протестировал новый электропикап. Однако пользователи Сети заметили несколько несостыковок. Например, когда Байден выкручивал руль в одну сторону, автомобиль почему-то поворачивал в не том направлении.

Внимательные пользователи нашли этому объяснение. Как оказалось, в Ford установлено два руля, поэтому все движения американского лидера корректировал сотрудник спецслужбы, который сидел рядом, на пассажирском сидении.

В Сети тут же разгорелись обсуждения. Не остался в стороне Владимир Соловьев, который опубликовал в своем телеграм-канале пост, автор которого иронично заметил, что США – удивительная страна, "где можно доверить все государство человеку, которому нельзя доверить автомобиль".

Публикация, кстати, сопровождается фотографией, доказывающей, что версия интернет-пользователей имеет место быть. На снимке видно, что в машине с Байденом действительно два руля, при этом рядом сидит человек, который тоже управляет авто.

К слову, во время выступления на заводе Байден вновь оконфузился. Демократ, которому сейчас 78 лет, оговорился и сказал, что был избран около 180 лет назад.