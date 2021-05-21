Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве

Курс рубля
- Доллар по 60: аналитик дал долгосрочный прогноз по курсу валют
- Доллар снизился до отметки в 74 рубля
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
Москва первой из мировых мегаполисов открыла возможность для всеобщей вакцинации от COVID-19. Несмотря на это, к настоящему моменту процент привитых в столице РФ меньше, чем в любом европейском городе. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с активистами.
Он напомнил, что во многих странах гражданам приходится покупать вакцину от коронавируса. Стоимость укола в Европе достигает €1,5 - €2 тысячи. В Москве же, как и во всей России, за прививку не нужно платить, наоборот, вводятся стимулирующие меры, но кампания по вакцинации идет крайне медленными темпами.
"Мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, в парках прививаем, сейчас еще 1 тысячу рублей платим пенсионерам, чтобы они могли пойти отовариться в магазинах, лишь бы только привились. Но никого нет",
– посетовал мэр. "Никого", это, конечно, относительно. В общей сложности сейчас в Москве привились 1,3 миллиона из 12 миллионов жителей. Но могло быть как минимум вдвое больше.
"Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться",
– сказал Собянин. Он в очередной раз обратился к москвичам с призывом задуматься о своем здоровье, об ответственности за близких – и сделать прививку. Выбор простой: или заболеть, или поставить вакцину, других вариантов практически нет, подчеркнул мэр Москвы.
По данным оперштаба на 20 мая, количество заразившихся в столице за последние сутки составило 3 312 человек, наблюдается рост заболеваемости.
Лидер пригрозил вооруженными силами страны
Речь идет о "всеобъемлющем" документе, заявил представитель России