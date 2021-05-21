Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве

Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Мэр напомнил о том, почему важно вовремя сделать прививку

Москва первой из мировых мегаполисов открыла возможность для всеобщей вакцинации от COVID-19. Несмотря на это, к настоящему моменту процент привитых в столице РФ меньше, чем в любом европейском городе. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с активистами.

Он напомнил, что во многих странах гражданам приходится покупать вакцину от коронавируса. Стоимость укола в Европе достигает €1,5 - €2 тысячи. В Москве же, как и во всей России, за прививку не нужно платить, наоборот, вводятся стимулирующие меры, но кампания по вакцинации идет крайне медленными темпами.

"Мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, в парках прививаем, сейчас еще 1 тысячу рублей платим пенсионерам, чтобы они могли пойти отовариться в магазинах, лишь бы только привились. Но никого нет",

– посетовал мэр. "Никого", это, конечно, относительно. В общей сложности сейчас в Москве привились 1,3 миллиона из 12 миллионов жителей. Но могло быть как минимум вдвое больше.

"Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться",

– сказал Собянин. Он в очередной раз обратился к москвичам с призывом задуматься о своем здоровье, об ответственности за близких – и сделать прививку. Выбор простой: или заболеть, или поставить вакцину, других вариантов практически нет, подчеркнул мэр Москвы.

По данным оперштаба на 20 мая, количество заразившихся в столице за последние сутки составило 3 312 человек, наблюдается рост заболеваемости.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

"Мы им выбьем зубы": Путин предупредил нацелившихся на Сибирь недругов России

Лидер пригрозил вооруженными силами страны

Новый договор по Курилам положит начало тесной дружбе с Японией - посол РФ

Речь идет о "всеобъемлющем" документе, заявил представитель России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей