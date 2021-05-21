Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр напомнил о том, почему важно вовремя сделать прививку

Москва первой из мировых мегаполисов открыла возможность для всеобщей вакцинации от COVID-19. Несмотря на это, к настоящему моменту процент привитых в столице РФ меньше, чем в любом европейском городе. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с активистами.

Он напомнил, что во многих странах гражданам приходится покупать вакцину от коронавируса. Стоимость укола в Европе достигает €1,5 - €2 тысячи. В Москве же, как и во всей России, за прививку не нужно платить, наоборот, вводятся стимулирующие меры, но кампания по вакцинации идет крайне медленными темпами.

"Мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, в парках прививаем, сейчас еще 1 тысячу рублей платим пенсионерам, чтобы они могли пойти отовариться в магазинах, лишь бы только привились. Но никого нет",

– посетовал мэр. "Никого", это, конечно, относительно. В общей сложности сейчас в Москве привились 1,3 миллиона из 12 миллионов жителей. Но могло быть как минимум вдвое больше.

"Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться",

– сказал Собянин. Он в очередной раз обратился к москвичам с призывом задуматься о своем здоровье, об ответственности за близких – и сделать прививку. Выбор простой: или заболеть, или поставить вакцину, других вариантов практически нет, подчеркнул мэр Москвы.

По данным оперштаба на 20 мая, количество заразившихся в столице за последние сутки составило 3 312 человек, наблюдается рост заболеваемости.