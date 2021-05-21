Курс рубля
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Погода приготовила неприятный сюрприз жителям Москвы и области. После нескольких солнечных и жарких дней их ожидают дожди и сильный ветер, таков прогноз синоптиков на 21 мая
Осадки будут кратковременными. Столбики термометров не поднимутся выше +18˚C в столице и будут в пределах +15 ... +17˚C в Подмосковье, уточнил в беседе с корреспондентом РИА "Новости" один из ведущих сотрудников центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
Ветер подует с юго-запада и запада. Его порывы достигнут 5 – 10 м/секунду.
На протяжении всего дня будет повышаться атмосферное давление. К вечеру оно станет ниже нормы – 745 мм ртутного столба, передает слова метеоролога телеканал "360".
Ранее стало известно, что на Москву и Подмосковье обрушатся мощные ветра. Грозы и дожди будут беспокоить жителей региона только до конца недели.
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