Заботливые огородники получат вкусные плоды

В народе бытует два мнения о том, почему огурцы становятся горькими. Одни считают, что это случается из-за недостатка влаги, другие уверены: виною – избыток воды. И у каждого свои способы полива этой культуры.

На самом же деле правы первые. Только заботливые огородники, которые не забывают о том, что пупурчатые любят не только солнышко, но и воду, получат вкусные плоды.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ ОГУРЦЫ

До начала цветения это нужно делать два раза каждые 14 дней. И не стоит забывать, что, если огурцы растут в открытом грунте на грядках, то затяжные или сильные дожди тоже считаются поливом. Что касается объема влаги, то на 1 кв. м площади, где посажены эти растения, необходимо не менее 5 литров.

Со времени, как только появятся первые завязи, и до того, как начнется сбор плодов, поливать следует уже три раза в семь дней. При этом на 1 кв. м потребуется 10 л воды.

С августа и до окончательного сбора урожая, полив надо сократить – достаточно это делать один раз в полторы недели. Воды на 1 кв. м нужно не более трех – четырех литров.

Важна и температура воды. Поливать огурцы холодной водой категорически запрещено. От этого они болеют и сбрасывают завязи, и плодоношения не будет.

Для пупырчатых подходит только отстоявшаяся вода. Ее следует утром набрать в ведра или бочку и оставить. А поливать лишь на следующий день..

Струю воды надо направлять так, чтобы корневая шейка куста осталась сухой. Пригодится лейка без насадки, шланг лучше не использовать, чтобы не было зарослей травы.

Ранее сообщалось о маленькой хитрости при поливе огурцов, которая поможет добиться завидного урожая. Одной воды будет недостаточно.