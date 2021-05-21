Дипломаты не забыли даже цветок в горшке

В пятницу, 21 мая, сотрудники американского посольства с самого утра готовятся к отъезду из нашей страны. У здания снуют автобусы и машины.

Дипломаты тщательно собирают вещи, стараясь ничего не забыть. Как это происходит, удалось снять журналистам "Пятого канала".

На видео запечатлено, как американцы выносят на улицу то, что решили увезти. Один из сотрудников даже огромный горшок с цветком прихватил. По пути к машине он почему-то часто поворачивает голову назад.

С чем связаны такие сборы, не известно. Возможно, с тем, что сегодня последний день, когда десять высылаемых сотрудников посольства США должны покинуть нашу страну.

Такое решение Москва приняла в ответ на "обновленный" Вашингтоном список рестрикций в отношении России, введенный 15 апреля. В него попали организации и граждане – всего 32 позиции.

Спустя шесть дней после этого в РФ объявили о высылке дипломатов и запрете на въезд некоторых американских чиновников, напоминает "Пятый канал".

На днях генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула Урал. При этом она выразила надежду, что еще вернется в регион, гдевстречалась с интересными людьми и посещала красивые места.

До этого пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс была объявлена персоной нон грата. Ее обязали отбыть из России до 21 мая.