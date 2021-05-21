Фильм "Турист" - лидер по скачиваниям на российских торрент-трекерах

Российские зрители вывели фильм "Турист", посвященный работе инструкторов РФ в ЦАР, в топ по скачиваниям на торрент-трекерах

19 мая на отечественном ТВ состоялась премьера картины совместного производства России и Центральноафриканской Республики. Сюжет "Туриста" разворачивается вокруг событий конца 2020 года, когда орудовавшие в ЦАР бандформирования попытались организовать госпереворот и едва не сорвали президентские и парламентские выборы.

Противостояли бандитам военнослужащие национальной армии (FACA), прошедшие обучение у российских инструкторов, которых западные СМИ часто называли сотрудниками "ЧВК Вагнера". Благодаря этой профессиональной подготовке военные сумели разгромить вооруженные группировки и не допустить распространения хаоса в республике.

После официальной премьеры на телевидении "Турист" обрел колоссальную популярность в интернете. Сейчас он лидирует по количеству скачиваний на отечественных торрент-трекерах.