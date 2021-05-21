Губернатор рассказал основателю Tesla о преимуществах региона

Андрей Воробьев обратился в соцсети к основателю компании SpaceX и гендиректору Tesla Илону Маску. Он предложил бизнесмену построить завод в Подмосковье.

При этом губернатор перечислил все достоинства региона, назвав его "лучшим местом" для такого предприятия. Там есть "лучшие кадры, безупречная логистика", написал глава области в "Твиттер" на английском языке.

Компания Mercedes уже работает в Подмосковье, добавил, Воробьев. И пообещал Маску найти "идеальное место" для завода Tesla, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

С губернатором согласились подписчики. Один даже предложил конкретное "прекрасное" место – Богородский округ, город Электроугли.

Ранее Илон Маск рассказал на форуме "Новое знание" о грядущих переменах. А также сообщил о возможном появлении официального представительства Tesla в России и других странах СНГ. По его словам, это будет "потрясающе".