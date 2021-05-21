Технологии виртуальной реальности приходят в школу

Технологии виртуальной реальности приходят в школу
Кадр youtube.com
Инновационное решение Varwin Education тестируется в Москве

Мы живем в эпоху стремительного развития цифровых технологий. Чтобы не отстать в будущем, нужно дать детям навыки работы с виртуальной реальностью еще на школьной скамье, решили разработчики Varwin Education. Тестирование проекта при содействии Агентства инноваций Москвы подтвердило: школьники легко осваивают программу и получают с ее помощью хороший социальный старт.

Еще недавно казалось, что виртуальная реальность – это нечто из области фантастики, применимое разве что в компьютерных играх и при съемках фильмов. Однако индустрия инноваций развивается семимильными шагами, и вот уже солидные промышленные предприятия и авиакомпании обучают сотрудников на VR-тренажерах.

Кадр youtube.com

Varwin Education – это особая единая среда для учеников и преподавателей по изучению VR и AR-технологий – инновационной "Виртуальной реальности". Она не только научит ребят программированию, но и заложит основы логики, укажет на связь между науками и сделает процесс обучения школьным дисциплинам творческим и интересным.

Работа с Varwin Education не требует специальной подготовки и знаний, поэтому программу легко могут освоить ребята с 1 класса. Собственно, не нужен даже шлем виртуальной реальности: если он есть – отлично, если нет, можно обойтись обычным компьютерным монитором и увидеть картинку в 3D-изображении.

"Varwin Education – это конструктор, который позволяет собирать VR-проекты без специальных навыков программирования. Используя язык Blockly (аналог Scratch), дети и преподаватели могут создавать свои проекты в виртуальной реальности простым для понимания способом",

– пояснил руководитель направления VE Александр Пикулев в разговоре с "Утро.ру".

Кадр youtube.com

Само обучение похоже на игру, но на выходе продукт можно использовать для изучения столь серьезных тем, как Закон Ньютона, процесс химических реакций, строение живой клетки и проч. Поэтому учитель сможет создать сам или попросить ребят подготовить VR-материал для объяснения какого-либо вопроса, сложного для понимания при чтении учебника.

"Наш пилот мы проводим на базе московской школы № 1329 совместно с Агентством инноваций Москвы. Мы ориентируемся на то, что Varwin Education может использоваться в школе на уроках информатики и технологии. Пока это возможно в рамках дополнительного образования – такой кружок виртуальной реальности как кружок робототехники. Но в будущем, надеемся, это могут включить в обычную школьную программу",

– поделился Александр Пикулев.

Кадр youtube.com

В прошлом году в России состоялся межрегиональный хакатон Varwin Education "Профессия будущего – VR-разработчик" среди учащихся 7–11 классов. Соревновались 250 школьников со всей страны. Под руководством наставников за несколько дней они смогли создать собственные обучающие VR-приложения, которые можно использовать на уроках. Это наглядно доказало, что программирование на базе Varwin Education – это просто, увлекательно и полезно. Кроме того, это дает хороший задел на будущее – эксперты предсказывают, что профессия VR-разработчика в скором времени будет одной из самых востребованных.

Москва активно поддерживает инновации в различных сферах, в том числе в образовании. Важно, что город не покупает стартапы, но обеспечивает бизнесу поддержку для технологических прорывов. С этой целью Агентство инноваций в 2019 г. запустило программу пилотирования инновационных проектов. Она помогает разработчикам получить обратную связь от пользователей, усовершенствовать при необходимости продукт и выйти с инновационной разработкой на широкий рынок. Среди проектов, также проходящих тестирование на площадке Агентства инноваций, – высокотехнологичная система по сбору мусора SmartCity Bin.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Реалист
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игорь
приходят для того чтобы что?
больше работать на рабовладельцев?
или для того чтобы меньше тратить силы на работу?
или для того чтобы кто то отнимал пенсии и чтобы работали виртуально до гроба?
Что ж тебя так колбасит, свободный ты наш.
Ведь у тебя что ни сделай, все одно рабство.
А ты в курсе, что ты раб своей дупы? Она ГАДИТ, а ты ее подтираешь!))) Живи теперь, убогий, с этим знанием!
Гость253372
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игорь
приходят для того чтобы что?
больше работать на рабовладельцев?
или для того чтобы меньше тратить силы на работу?
или для того чтобы кто то отнимал пенсии и чтобы работали виртуально до гроба?
Приходят за знаниями, mon ami, за кругозором. Но тебе с твоим наномозгом, который даже русское правописание освоить не силах, этого не понять.
игорь
Пожаловаться Ответить
приходят для того чтобы что?
больше работать на рабовладельцев?
или для того чтобы меньше тратить силы на работу?
или для того чтобы кто то отнимал пенсии и чтобы работали виртуально до гроба?
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