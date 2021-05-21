Принц Уильям вычеркнул Гарри из своей жизни – СМИ

Принц Уильям вычеркнул Гарри из своей жизни – СМИ
Принц Уильям. Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Герцог Кембриджский записал видеобращение, в котором ни разу не упомянул брата

Недавно вокруг смерти принцессы Дианы разразился громкий скандал. Выяснилось, что интервью, которое леди Ди дала в 1995 году, было добыто обманным путем. По этому поводу высказались сыновья покойной – принцы Уильям и Гарри.

Напомним, журналист Мартин Башир предоставил принцессе Уэльской поддельные банковские выписки, намекающие на то, что ее родные получали деньги от представителей СМИ и служб безопасности за слив личной информации. Леди Ди поверила мужчине. После этого Диана превратилась в настоящего параноика.

Расследованием занимался лорд Дайсон. Ознакомившись с фактами, сыновья принцессы Дианы не смогли остаться в стороне. Их заявления заставили задуматься, а не рассорились ли братья окончательно?

Дело в том, что в своей речи принц Уильям называл принцессу Диану "моя мать", в то время как Гарри использовал местоимение "наша".

"Сотрудники BBC лгали и использовали поддельные документы, чтобы добиться беседы с моей матерью", – произнес герцог Кембриджский.

Еще одно доказательство: он отметил, что интервью 1995 года значительно ухудшило отношения "его" родителей.

Создается впечатление, будто принц Уильям вычеркнул брата из своей жизни. Ни разу в выступлении перед камерой он не упоминает Гарри, передает издание NZ Herald.

Напомним, братья перестали общаться после того, как Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл приняли решение сложить с себя королевские полномочия и покинуть Великобританию. Долгое время сыновья леди Ди были в ссоре. Встретились принцы лишь на похоронах принца Филиппа – супруга Елизаветы II. Тогда многие решили, что топор войны будет зарыт. Но, видимо, это не так.

Ранее стало известно о том, что принц Гарри пожаловался на свои страдания в королевской семье. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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