Призеров олимпиады по русскому языку в Латвии лишили денег

Призеров олимпиады по русскому языку в Латвии лишили денег
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press /www.globallookpress.com
Школьники и учителя проявили инициативу и самостоятельно выставили команду, которую Минобразования Республики не смогло сформировать ни разу за 10 последних лет

В городской думе Даугавпилса разгорелся скандал – награждать или нет денежной премией 11 местных школьников, занявших в 2020 г. призовые места на международной олимпиаде по русскому языку, которая была организована Санкт-Петербургским госуниверситетом. Как сообщает сегодня портал gorod.lv, после горячих дебатов ученикам было отказано в вознаграждении.

А все потому, что школьники и их преподаватели участвовали в олимпиаде по собственной инициативе, а не по заявке от Минобразования Латвии. Также в думе утверждают, что мероприятие не соответствует статусу международного.

Отмечается, что 11 школьников из Даугавпилса при поддержке учителей участвовали в онлайн-олимпиаде по русскому языку. В итоге они заняли призовые места, несмотря на серьезную конкуренцию – всего в конкурсе приняли участие 3199 учеников из 98 стран.

Однако самоуправление города не включило именно этих даугавпилчан в проект решения для получения денежного вознаграждения: за первое место полагается €80, за второе – €70, за третье место – €55.

В горячих спорах на прошедшем накануне, 20 мая, заседании финансового комитета думы звучало два кардинальных мнения. Специалисты юридического департамента считают, что этим школьникам полагаются деньги, а управление образования Даугавпилса уверено, что нет.

"Комиссия считает, что это мероприятие по существу является конкурсом на знание русского языка и его цель – привлечь новых студентов в вуз Санкт-Петербурга, что не отвечает статусу международной олимпиады", – следует из официального заявления комиссии.

Отказ в выделении премий поддержал курирующий сферу образования вице-мэр Янис Дукшинский.

Тем не менее, проект скандального решения направлен на доработку, чтобы до заседания думы, которое состоится на грядущей неделе, уточнить все обстоятельства о возможности награждения учеников.

Произошедшее резко раскритиковали в партии "Русский союз Латвии", там пообещали из собственных средств выплатить школьникам денежное вознаграждение.

"Мы убеждены, что дети не должны страдать от несостоятельности бюрократического аппарата и политических игр!" – говорится в сообщении политсилы в "Фейсбук".

Портал gorod.lv выяснил, что от Латвии на протяжении последних 10 лет ни разу не была заявлена команда на участие в международной олимпиаде по русскому языку в качестве иностранного языка. Вплоть до прошлого года, когда школьники и учителя проявили инициативу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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