Собянин отметил важность создания комфортной городской среды для жителей Москвы

Собянин отметил важность создания комфортной городской среды для жителей Москвы
Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ www.mos.ru
Город должен быть удобным для всех москвичей, подчеркнул мэр

Российская столица нуждается в создании комфортной среды, которая позволит удовлетворить потребности москвичей. Об этом заявил градоначальник Сергей Собянин, выступая на марафоне "Новое знание".

По словам мэра столицы, местные власти работают "на пределе скоростей и возможностей" для того, чтобы выжать из Москвы максимальную пользу, что позволит обеспечить удобство местному населению.

Собянин также заявил, что Москва уступает по скорости изменения и преображения лишь двум городам на планете – Пекину и Шанхаю. Однако Китай – страна с колоссальной численностью населения. Тем не менее, Москва недалеко отстала от китайских мегаполисов.

Мэр также заявил, что жители города должны оказаться в комфортной, человеческой и интересной среде.

Участники "Нового знания" выразили благодарность мэру за преображение города и развитие метрополитена, поделившись своими идеями. Так, поступило предложение по открытию медиацентра для прохождения практики будущих журналистов. Градоначальник пообещал подумать над этой идеей, передает "Интерфакс".

Марафон проходит в восьми городах страны  20 по 22 мая. За первый день трансляции количество просмотров превысило 5 млн.

Редакция

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