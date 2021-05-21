Астрологи назвали самые несчастливые знаки зодиака

Астрологи назвали самые несчастливые знаки зодиака
Фото: Утро.ру
Представители двух стихий не верят в собственный успех

Некоторые связывают свои неудачи с принадлежностью к тому или иному знаку зодиака. Астрологи подтвердили, что звезды действительно могут мешать людям жить счастливо. Они назвали три знака зодиака, которым тяжелее всего достичь внутренней и внешней гармонии.

Рыбы

Часто представители этого знака зодиака являются крайне самокритичными. Они постоянно ставят под сомнения собственные успехи и таланты. Нередко Рыбы испытывают неуверенность в себе, из-за чего им сложно раскрыться в полную меру. Также они достаточно требовательны к окружающим. На этом фоне могут происходить ссоры с близкими и коллегами.

Дева

Девы – очень эмоциональные личности. Когда они сталкиваются с трудностями, то начинают паниковать, еще больше нагнетая обстановку. Кроме того, Девы не умеют расслабляться. Часто представители стихии Земли возлагают на себя большое количество обязанностей. Из-за достаточно сложного характера они не подпускают к себе близких, желающих помочь и поддержать в непростой ситуации.

Козерог

Козероги склонны преувеличивать степень сложности различных ситуаций. Даже когда на их пути встречаются небольшие трудности, они, как принято говорить, "делают из мухи слона". Козероги редко верят в собственные силы. По этой причине они заведомо идут по тому пути, который вряд ли приведет к успеху.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака столкнутся с неприятными последствиями Лунного затмения, которое произойдет в конце мая. Возможны резкие перепады настроения и ссоры с близкими людьми. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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