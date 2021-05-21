Как защитить суставы – полезные советы от Мясникова

Как защитить суставы – полезные советы от Мясникова
Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стоит больше ходить, а также выполнять специальные упражнения

Александр Мясников рассказал, что нужно делать для того, чтобы суставы оставались здоровыми. По словам специалиста, соблюдение некоторых правил поможет избавиться от проблем с подвижными соединениями костей скелета.

В эфире телеканала "Россия 1" Мясников заявил – для начала стоит отказаться от травмоопасной деятельности. Одной из них считается бег. Несмотря на то, что подобная активность полезна для сердца и легких, она сильно перегружает колени.

Пользу могут принести ходьба и выполнение специальных упражнений. Поскольку в суставах отсутствуют кровеносные сосуды, питательные вещества в них могут попасть только механическим путем.

Также Александр развенчал миф о том, что употребление некоторых продуктов может восстановить подвижные соединения костей.

"Вы что, предполагаете, что я съел, это у меня разложилось на молекулы, всосалось в кровь, кровь пошла куда-то, и там все это восстановилось уже в суставе?" – сыронизировал врач.

Специалист отметил, что избавление от лишних килограммов способно решить проблему, встречающуюся у многих россиян. По данным одного из исследований, у 80% людей, согнавших за шесть месяцев 10% веса, нормализовалась ситуация с суставами.

Мясников рассказал, что некоторые методы, заявляющие о надежной защите суставов, на самом деле абсолютно недейственны. Среди них – иглоукалывания, прием парацетамола и другие.

Ранее "Утро.ру" поделилось комплексом упражнений, нацеленных на борьбу с болью в суставах. Регулярные тренировки способны улучшить состояние всего организма. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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