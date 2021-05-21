Запись выступлений доступна на официальном портале

Масштабное мероприятие Российского общества "Знание" набрало порядка 12 миллионов просмотров за два дня после начала трансляции. Платформа заработала только 20 мая и уже успела вызвать широкий общественный интерес благодаря спикерам, которые обладают актуальнейшими знаниями о достижениях как в самой России, так и во всем мире.

Как отмечает источник, для аудитории, которая оказалась весьма многочисленной, организовали две площадки для дискуссий. На них выступили официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, основатель Space X Илон Маск, глава российского МИД Сергей Лавров, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, а также многие остальные известные общественные и политические деятели.

Спикеры коснулись различных тем, включая экологию, образование, государственное управление, науку. Отдельным предметом обсуждения стало сохранение исторической правды.

Цель марафона – активизация просветительской деятельности в стране, а также повышение качества отечественных проектов в различного рода сферах.

Организаторы не сомневаются, что мероприятие послужит толчком для саморазвития населения России, а также поможет людям осознать важность широкого кругозора и способность применения полученных знаний на практике.

С записью выступлений спикеров можно ознакомиться на официальном портале "Знания".