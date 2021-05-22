Россия – страна уникальных возможностей: Путин поприветствовал участников марафона "Новое знание"

Общество "Знание" сыграло важнейшую роль в жизни нескольких поколений граждан, а теперь дан старт новому большому проекту

Президент России Владимир Путин обратился к участникам онлайн-марафона "Новое знание". В своем приветствии глава страны отметил важнейшую роль общества "Знание" в жизни граждан и отметил, что участники марафона дали старт новому проекту, перед которым стоят не менее масштабные задачи.

Путин напомнил о создании общества "Знание". Оно появилось после ВОВ, в 47-м году прошлого века. Приходящей в себя после войны стране нужны были молодые, энергичные люди с образованием. Главной миссией общества стала просветительская – с его помощью молодежь выбирала свой жизненный путь. Благодаря "Знанию" в стране появились выдающиеся ученые, рабочие, которые вывели ее в лидеры в научной и технологической сферах.

Такие же масштабные задачи, продиктованные цифровой революцией, появлением новых технологий и быстро меняющейся действительностью, стоят перед нашей страной и сегодня. Главная цель обновленного "Знания" – снова сделать образование, знания важной ценностью, а также обеспечить их доступность.

"…при всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остаётся самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков",

– отметил Путин. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Глава РФ подчеркнул, что особенно важно, чтобы в программах общества на постоянной основе участвовали наряду с ведущими экспертами первые лица крупных компаний, госструктур. Опыт этих людей будет лучшей мотивацией для молодежи.

Россия – это страна уникальных возможностей для тех, кто активен и талантлив, отметил в обращении Путин. Сильные стороны, дар есть у каждого. Самое важное – их найти и двигаться вперед.

"Уверен, общество "Знание" поможет вам найти себя, встать на свой путь к успеху в учёбе, в работе, в жизни, во всех добрых делах", – подытожил президент.