Ролик с медиками набрал миллионы просмотров

В Забайкалье благодаря севшей батарее смартфона прославились медики из противотуберкулезного диспансера. Не удаленный вовремя ролик набрал огромное количество просмотров.

Видео медики снимали на конкурс ко Дню медсестры. Юмористический ролик решили делать прямо в Тиктоке, чтобы не монтировать. Планировалось, что после записи и отправки видео удалят. Однако у снимавшей эти кадры санитарки сел телефон. Спустя некоторое время девушка обнаружила, что ролик пользуется успехом у публики. Как отмечает телеграм-канал Mash, видео посмотрели больше 7 миллионов раз.

Сотрудница диспансера призналась, что на следующий день участвовавшие в съемках медики побаивались идти на работу. Но все обошлось – начальство одобрило и даже поручило снимать еще. Медики втянулись и с удовольствием обсуждают новые идеи и записывают видео.