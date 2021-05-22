Уже в июне: когда россиян ждут следующие длинные выходные

Уже в июне: когда россиян ждут следующие длинные выходные
Фото: Frolov Mikhail/Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Однако отдохнуть на день больше смогут не все

С окончания майских праздников прошло не так много времени, однако некоторые россияне уже мечтают об отдыхе. Ждать придется не слишком долго, ведь уже в июне снова наступят длинные выходные.

12 июня в нашей стране отмечается День России. В 2021 году праздник выпадает на субботу. В связи с этим понедельник, 14 июня, объявлен нерабочим днем. Таким образом, россияне смогут полноценно отдохнуть три дня. К работе или учебе придется вернуться 15 июня.

Однако эта приятная новость касается не всех. Тремя выходными днями смогут распоряжаться только те, кто работает с понедельника по пятницу.

Что касается людей с шестидневной рабочей неделей, то выходных у них будет только два – 12 и 13 числа. Примечательно, что им скорее всего не будут переносить один нерабочий день. В понедельник жители нашей страны, трудящиеся шесть дней в неделю, должны выйти на работу, передает издание "Экономика сегодня".

Напомним, День России отмечается с 1992 года. 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР приняли Декларацию о государственном суверенитете страны. Спустя два года Верховный Совет Российской Федерации объявил эту дату праздничной.

Ранее "Утро.ру" поделилось календарем народных праздников на июнь 2021. О традициях и обычаях первого месяца лета можно узнать из подготовленного материала. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость231008
Пожаловаться Ответить
>> Однако отдохнуть на день больше смогут не все
некоторые сдохнут раньше.
вообще путин молодец - выпиливает быдло
1
новости партнеров

Встреча Путина с Зеленским не состоится по целому ряду причин - СМИ

Лидер Незалежной может испугаться радикалов и очередного Майдана

Проиграл здравый смысл: чешский журналист раскритиковал Прагу за скандал с Москвой

Местное СМИ напомнило, что современная Россия совершенно не похожа на постсоветское государство 1990-х годов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей