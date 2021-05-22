Однако отдохнуть на день больше смогут не все

С окончания майских праздников прошло не так много времени, однако некоторые россияне уже мечтают об отдыхе. Ждать придется не слишком долго, ведь уже в июне снова наступят длинные выходные.

12 июня в нашей стране отмечается День России. В 2021 году праздник выпадает на субботу. В связи с этим понедельник, 14 июня, объявлен нерабочим днем. Таким образом, россияне смогут полноценно отдохнуть три дня. К работе или учебе придется вернуться 15 июня.

Однако эта приятная новость касается не всех. Тремя выходными днями смогут распоряжаться только те, кто работает с понедельника по пятницу.

Что касается людей с шестидневной рабочей неделей, то выходных у них будет только два – 12 и 13 числа. Примечательно, что им скорее всего не будут переносить один нерабочий день. В понедельник жители нашей страны, трудящиеся шесть дней в неделю, должны выйти на работу, передает издание "Экономика сегодня".

Напомним, День России отмечается с 1992 года. 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР приняли Декларацию о государственном суверенитете страны. Спустя два года Верховный Совет Российской Федерации объявил эту дату праздничной.

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