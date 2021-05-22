Выкидывать не надо: названы ложные признаки испорченности продуктов

Выкидывать не надо: названы ложные признаки испорченности продуктов
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые внешние изменения говорят о неправильном хранении

Чаще всего хозяйки при виде некоторых изменений во внешнем виде продуктов предпочитают отправлять их в мусорное ведро. Одно дело, когда речь идет о плесени или прочих настоящих признаках истечения срока годности. Но бывает и так, что съестное выбрасывается абсолютно без повода.

Расскажем, какие ложные признаки заставляют выкидывать собственные деньги в помойку.

1. Коричневые пятна на кожуре банана

Увидев, что кожура банана покрылась пятнами, некоторые думают, что продукт сгнил. Но это не всегда так. Не спешите выбрасывать плод, а лучше пощупайте его оболочку. Если она остается упругой, то фрукт пригоден в пищу. Чаще всего под потемневшей кожурой скрывается вкусная спелая мякоть.

2. Белый налет на плитке шоколада или конфетах

Появление белого налета на шоколадных изделиях говорит о том, что продукт неправильно хранился. В подобных сладостях содержится большое количество какао-масла, которое выделяется при резкой смене температуры – например, раньше плитка шоколада лежала в холодильнике, а теперь она хранится при комнатной температуре. Из-за этого на поверхности продукта образуется своеобразный конденсат.

3. Засохшие сухофрукты

Многие привыкли к тому, что сухофрукты в течение длительного времени могут оставаться мягкими. Это качество в них чаще всего поддерживается с помощью диоксида серы. Чем меньше данного консерванта в продукте, тем быстрее он черствеет. То есть, жесткость высушенных фруктов или ягод говорит о большей натуральности их состава. Чтобы вернуть прежнюю мягкость, достаточно лишь немного подержать их в теплой воде. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Встреча Путина с Зеленским не состоится по целому ряду причин - СМИ

Лидер Незалежной может испугаться радикалов и очередного Майдана

Проиграл здравый смысл: чешский журналист раскритиковал Прагу за скандал с Москвой

Местное СМИ напомнило, что современная Россия совершенно не похожа на постсоветское государство 1990-х годов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей