Некоторые внешние изменения говорят о неправильном хранении

Чаще всего хозяйки при виде некоторых изменений во внешнем виде продуктов предпочитают отправлять их в мусорное ведро. Одно дело, когда речь идет о плесени или прочих настоящих признаках истечения срока годности. Но бывает и так, что съестное выбрасывается абсолютно без повода.

Расскажем, какие ложные признаки заставляют выкидывать собственные деньги в помойку.

1. Коричневые пятна на кожуре банана

Увидев, что кожура банана покрылась пятнами, некоторые думают, что продукт сгнил. Но это не всегда так. Не спешите выбрасывать плод, а лучше пощупайте его оболочку. Если она остается упругой, то фрукт пригоден в пищу. Чаще всего под потемневшей кожурой скрывается вкусная спелая мякоть.

2. Белый налет на плитке шоколада или конфетах

Появление белого налета на шоколадных изделиях говорит о том, что продукт неправильно хранился. В подобных сладостях содержится большое количество какао-масла, которое выделяется при резкой смене температуры – например, раньше плитка шоколада лежала в холодильнике, а теперь она хранится при комнатной температуре. Из-за этого на поверхности продукта образуется своеобразный конденсат.

3. Засохшие сухофрукты

Многие привыкли к тому, что сухофрукты в течение длительного времени могут оставаться мягкими. Это качество в них чаще всего поддерживается с помощью диоксида серы. Чем меньше данного консерванта в продукте, тем быстрее он черствеет. То есть, жесткость высушенных фруктов или ягод говорит о большей натуральности их состава. Чтобы вернуть прежнюю мягкость, достаточно лишь немного подержать их в теплой воде.