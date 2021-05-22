Как нарезать лук и не прослезиться: простой способ

Как нарезать лук и не прослезиться: простой способ
Фото: pixabay.com
Лайфхак подсказала диетолог

Наверняка многие хозяйки сталкивались с такой проблемой – если попался "злой" лук, то при его нарезании слезы текут ручьем. Оказалось, что есть простой и действенный способ этого избежать. Никаких специальных приспособлений не понадобится.

Лайфхаком поделилась диетолог Анна Белоусова. Она рассказала, что понадобится обычная вода. Некоторые хозяйки советуют смачивать нож, однако эксперт подсказала, как использовать ее по-другому. Нужно просто набрать воду в рот и держать ее, пока вы режете лук. Это поможет не заплакать.

"Набираем жидкость, не глотаем, режем и не плачем", – поделилась она со "Звездой".

Диетолог отметила, что аналогично работают и другие безалкогольные напитки.

Ранее "Утро.ру" публиковало еще один полезный совет для хозяек – как сохранить свежесть зелени.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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