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Умение экономить – это достаточно хорошее качество. Однако иногда выходит так, что недорогие продукты влетают в копеечку. Расскажем, небольшая цена каких вещей создает иллюзию сохранения денег.
Батарейки
При покупке недорогих батареек сэкономить точно не получится. Подобные устройства быстрее разряжаются, заставляя идти в магазин за новой партией.
Кроме того, дешевые предметы не отличаются хорошим качеством. В какой-то момент они могут протечь, испортив технику. И тогда статья расходов пополнится ремонтом или покупкой новых бытовых приборов.
Стиральный порошок
Дешевые стиральные порошки чаще всего плохо отстирывают загрязнения на одежде. Чтобы избавиться от пятен, хозяйки приобретают различные кондиционеры и отбеливатели. Однако вместо того, чтобы тратить деньги на дополнительные средства, лучше сразу купить качественный стиральный порошок.
Краска
При использовании недорогой краски приходится по несколько раз покрывать поверхность. А все из-за того, что бюджетное средство не может обеспечить создания плотного цветного слоя. Как результат – краска быстрее заканчивается, поэтому приходится бежать в магазин за новой банкой.
Туалетная бумага
Некоторые предпочитают экономить на туалетной бумаге. Но это вряд ли сохранит бюджет. Ведь некачественное изделие кончается быстрее из-за небольшой плотности.
Светодиодные лампы
Недорогие светодиодные лампы быстрее выходят из строя. Из-за перепадов электроэнергии подобные изделия начинают моргать или гудеть.
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