Обратный эффект: какие недорогие вещи могут разорить

Обратный эффект: какие недорогие вещи могут разорить
Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лучше один раз купить качественные товары, чем по несколько раз менять дешевые

Умение экономить – это достаточно хорошее качество. Однако иногда выходит так, что недорогие продукты влетают в копеечку. Расскажем, небольшая цена каких вещей создает иллюзию сохранения денег.

Батарейки

При покупке недорогих батареек сэкономить точно не получится. Подобные устройства быстрее разряжаются, заставляя идти в магазин за новой партией.

Кроме того, дешевые предметы не отличаются хорошим качеством. В какой-то момент они могут протечь, испортив технику. И тогда статья расходов пополнится ремонтом или покупкой новых бытовых приборов.

Стиральный порошок

Дешевые стиральные порошки чаще всего плохо отстирывают загрязнения на одежде. Чтобы избавиться от пятен, хозяйки приобретают различные кондиционеры и отбеливатели. Однако вместо того, чтобы тратить деньги на дополнительные средства, лучше сразу купить качественный стиральный порошок.

Краска

При использовании недорогой краски приходится по несколько раз покрывать поверхность. А все из-за того, что бюджетное средство не может обеспечить создания плотного цветного слоя. Как результат – краска быстрее заканчивается, поэтому приходится бежать в магазин за новой банкой.

Туалетная бумага

Некоторые предпочитают экономить на туалетной бумаге. Но это вряд ли сохранит бюджет. Ведь некачественное изделие кончается быстрее из-за небольшой плотности. 

Светодиодные лампы

Недорогие светодиодные лампы быстрее выходят из строя. Из-за перепадов электроэнергии подобные изделия начинают моргать или гудеть. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Встреча Путина с Зеленским не состоится по целому ряду причин - СМИ

Лидер Незалежной может испугаться радикалов и очередного Майдана

Проиграл здравый смысл: чешский журналист раскритиковал Прагу за скандал с Москвой

Местное СМИ напомнило, что современная Россия совершенно не похожа на постсоветское государство 1990-х годов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей