Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яуза

Курс рубля
- Доллар по 60: аналитик дал долгосрочный прогноз по курсу валют
- Доллар снизился до отметки в 74 рубля
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
Еще несколько лет назад большая часть участков вдоль московских рек были захламленными территориями. Однако в наше время берега превращаются в прекрасные места для прогулок и пикников.
Теперь перед властями столицы стоит непростая задача – не просто благоустроить поймы Яузы, но и создать единое парковое пространство, которое объединит территории вдоль реки и ее притоков.
Проект парка уже готов, он будет реализован таким образом, чтобы оказать минимальное влияние на окружающую среду, рассказал Сергей Собянин в своем блоге. Уже в этом году планируется обустроить два пойменных участка реки Чермянка.
На первом участке будут проложены прогулочные маршруты с удобными и безопасными спусками к водоему. Также планируется установить детские площадки, хоккейную коробку, площадку для стритбола, теннисные корты и тренажеры.
Стадион "Отрада" также будет реконструирован. На месте старого поля появится новое, с подогревом, чтобы москвичи смогли поиграть в футбол в любое время года. Отремонтируют и открытую площадку для мероприятий. Для любителей кино будет установлена проекционная вышка.
На втором участке – вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова – появится эколого-просветительский центр. Более того, для жителей столицы возведут экотропу на сваях.
Также будут созданы три новых игровых зоны для детей, установлены тренажеры.
Благоустройство поймы реки Яуза продолжится и в 2022-2023 годах.
Глава МИД Австрии ранее заявил, что наша страна не хочет диалога с европейскими государствами
Местное СМИ напомнило, что современная Россия совершенно не похожа на постсоветское государство 1990-х годов