Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яуза

Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яуза
Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На данной территории уже несколько лет ведутся комплексные работы

Еще несколько лет назад большая часть участков вдоль московских рек были захламленными территориями. Однако в наше время берега превращаются в прекрасные места для прогулок и пикников. 

Теперь перед властями столицы стоит непростая задача – не просто благоустроить поймы Яузы, но и создать единое парковое пространство, которое объединит территории вдоль реки и ее притоков. 

Проект парка уже готов, он будет реализован таким образом, чтобы оказать минимальное влияние на окружающую среду, рассказал Сергей Собянин в своем блоге. Уже в этом году планируется обустроить два пойменных участка реки Чермянка. 

На первом участке будут проложены прогулочные маршруты с удобными и безопасными спусками к водоему. Также планируется установить детские площадки, хоккейную коробку, площадку для стритбола, теннисные корты и тренажеры. 

Стадион "Отрада" также будет реконструирован. На месте старого поля появится новое, с подогревом, чтобы москвичи смогли поиграть в футбол в любое время года. Отремонтируют и открытую площадку для мероприятий. Для любителей кино будет установлена проекционная вышка. 

На втором участке – вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова – появится эколого-просветительский центр. Более того, для жителей столицы возведут экотропу на сваях. 

Также будут созданы три новых игровых зоны для детей, установлены тренажеры. 

Благоустройство поймы реки Яуза продолжится и в 2022-2023 годах. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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