"Получат дырку от бублика": в Крыму возмутились заявлениями Украины о военных РФ

"Получат дырку от бублика": в Крыму возмутились заявлениями Украины о военных РФ
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В Незалежной решили, что Россия потратила всю пресную воду на свои ВС

В Крыму сочли выдвинутые в Киеве новые условия подачи воды на полуостров "людоедским шантажем". Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов РИА "Новости".

Напомним, ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что Крым столкнулся с дефицитом воды из-за активной милитаризации полуострова российской стороной. Якобы всю воду, которая могла бы покрыть нужды простого народа, используют военные России. При этом Украина может снова открыть Северо-Крымский канал, чтобы вернуть подачу пресной воды в регион, но для этого Крым следует "демилитаризировать и деоккупировать". 

Александр Молохов полагает, что своим "людоедским шантажом" в Киеве могут получить всего две вещи: "от мертвого осла уши, а в лучшем случае – дырку от бублика". На возвращение полуострова в свой состав там могут даже не надеятся, рассказал он агентству. 

Он отметил, что торг во вопросе "демилитаризации и деоккупации" неуместен, а Россия, в конечном итоге, сможет решить вопрос с дефицитом воды собственными силами, "чего бы ей это не стоило". 

В российском МИД заявили, что действия Украины по вопросу обеспечения Крыма водой могут обернуться гуманитарной катастрофой для региона. Украинская сторона отказыватеся выполнять установленные международным сообщестом правила, провоцируя рост политической напряженности.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость235861
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А зачем канал работал, когда Крым был в составе Украины? Там ведь не было ВС России, значит воды должно было хватать)
гость
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В жопоголоволежной могут решать что угодно потому что дол6оё6ы.
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