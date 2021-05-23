Иностранцы заявили, что подобное они видели и у себя в Германии

На российский полуостров в субботу прибыла делегация из Германии для того, чтобы подробней ознакомиться с ситуацией. Как рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, были моменты, которые их сильно удивили.

Напомним, накануне, 22 мая, в Крым прибыла немецкая делегация в составе 25 граждан ФРГ. Визит был осуществлен в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". Согласно программе, немцы ознакомились с инфраструктурой острова и пообщались с местным населением.

Гемпель рассказал РИА "Новости", что больше всего иностранцев поразило состояние дорог на полуострове. Они не ожидали увидеть качественную кладку и отметили, что состояние дорог ничем не хуже, чем в Германии.

Немецкая делегация Druschba Global прибыла в Крым, чтобы, как отмечали сами представители, ликвидировать пропасть между тем, что рассказывают о ситуации на полуострове власти ФРГ и тем, что реально там происходит. Также они намерены обсудить варианты сотрудничества. Первая поездка организации в Россию состоялась в 2007 году.