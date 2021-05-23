Российские школьники триумфально победили на Азиатской олимпиаде по физике

Дети забрали абсолютно все главные победные места

Впервые в истории Азиатской олимпиады по физике победилями во всех номинациях стали представители одной страны. Российские школьники установили абсолютный рекорд. Об этом сообщает телеграм-канал "Большая перемена РФ".

Ученики всего забрали 8 золотых медалей. В состав команды вошли семь москвичей и один школьник из Санк-Петербурга, указывается в сообщении. 

Соревнования проходили в дистанционном формате с участием около 180 школьников из 23 стран.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

"Это неправда": Захарова обвинила австрийского министра во вранье об отношениях РФ и ЕС

Глава МИД Австрии ранее заявил, что наша страна не хочет диалога с европейскими государствами

Проиграл здравый смысл: чешский журналист раскритиковал Прагу за скандал с Москвой

Местное СМИ напомнило, что современная Россия совершенно не похожа на постсоветское государство 1990-х годов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей