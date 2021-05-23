Российские школьники триумфально победили на Азиатской олимпиаде по физике

Дети забрали абсолютно все главные победные места

Впервые в истории Азиатской олимпиады по физике победилями во всех номинациях стали представители одной страны. Российские школьники установили абсолютный рекорд. Об этом сообщает телеграм-канал "Большая перемена РФ".

Ученики всего забрали 8 золотых медалей. В состав команды вошли семь москвичей и один школьник из Санк-Петербурга, указывается в сообщении.

Соревнования проходили в дистанционном формате с участием около 180 школьников из 23 стран.