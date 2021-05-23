Правильный уход за цветком поможет обеспечить в будущем красивый и пышный бутон

Обычно цветение у тюльпана идет с марта по июнь – конечно же, на это зависит сорт цветка и регион, в котором он растет. Обычно его красота радует около полутора-двух недель. Но даже когда цветки совсем опали, нельзя забывать об уходе за растением.

Первым делом после прекращения цветения следует обрезать тюльпаны. В период вегетации образуется новая луковица с побегом на следующий год. Для того, чтобы для будущего растения осталось как можно больше питательных веществ, его освобождают от старого бутона.

Как правильно обрезать тюльпаны после цветения

1. Нужно дождаться, когда стебель полностью засохнет. Если обрезать через пару недель после засыхания, то можно навредить растению. Если хотите вырастить большие луковицы – тюльпаны срезаются через неделю после цветения.

2. Нельзя обрезать листья – они обеспечивают луковицу необходимой подпиткой.

3. Перед обрезкой продезинфецируйте инструмент любым средством со спиртом, после чего нужно его насухо вытереть.

4. Не забудьте отметить место, где находится луковица, чтобы случайно не повредить ее во время скапывания.

В регионах, где теплая зима выкапывать луковицы тюльпанов не обязательно. Зато в холодных регионах просто необходимо, иначе они сильно ослабеют. Также цветы могут потерять свои сортовые особенности – с каждым годом луковицы, прячась от холода, будут глубже погружаться в почву, из-за чего не смогут нормально взойти весной.