Спикер Госдумы призвал выработать единые нормы регулирования деятельности IT-компаний

Вячеслав Володин прокомментировал нововведение "Ютуба". В Сети распространилась информация, что с июня видеохостинг сможет вставлять в ролики пользователей рекламу без их на то разрешения. В том числе и на каналах, которые не входят в список партнеров компании.

"Допустим, вы сняли ролик. Разместили его в YouTube. А некто разорвал его на части, вставил свою рекламу, нарушив единство сюжета. Без вашего согласия. Еще и дивиденды с этого получил",

– объяснил политик в своем телеграм-канале, добавив, что тем самым пользователей социальной сети вынуждают приобретать подписку.

В качестве решения возникшей проблемы спикер Госдумы предложил выработать общие для всех правила "поведения". По его мнению, это позволит защитить права пользователей, на который пытаются заработать.

Володин отметил, что фактически "Ютуб" нарушает права граждан, желая получить сверхприбыль. С такой жадностью IT-компаний и их злоупотреблением своим положением чиновник предложил бороться путем введения единых международных рамочных норм, которые будут регулировать эту сферу.

Пока такое унифицированное регулирование отсутствует, Володин предложил странам применять меры в отношении подобных компаний через национальное законодательство.