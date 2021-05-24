"Исполнил красиво": в России отреагировали на спецоперацию Лукашенко с самолетом

"Исполнил красиво": в России отреагировали на спецоперацию Лукашенко с самолетом
Александр Лукашенко. Фото: Пресс-службаpresident.gov.by/ru
Симоньян поддержала главу Белоруссии

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась в поддержку официального Минска на фоне недавней операции, в ходе которой белорусские власти задержали на территории республики основателя признанного в стране экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Напомним, 23 мая стало известно о том, что Протасевича задержали в аэропорту белорусской столицы, сняв с рейса Афины-Вильнюс. По информации источников, президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ о перехвате пассажирского самолета, после чего в воздух подняли МиГ-29. Местные спецслужбы заявили, что авиакомпания, которая осуществляла перелет, обратилась к Минску, попросив обеспечить безопасность судна в воздухе из-за сообщений о минировании.

После приземления правоохранительные органы провели обыск на борту, проверив документы у пассажиров. Позднее Протасевича сняли с рейса. Журналиста задержали после экстренной посадки лайнера.

Новость прокомментировала и главный редактор RT Маргарита Симоньян, одобрившая действия белорусских властей. В своем телеграм-канале российская журналистка заявила, что не ожидала такого от Минска, и теперь чувствует зависть к республике.

"Никогда не думала, что я буду хоть в чём-то завидовать Белоруссии. Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво", – выразила мнение Симоньян.

Один из очевидцев, летевших тем же рейсов в столицу Литвы, рассказал о реакции Протасевича на новость о развороте самолета. По словам мужчины, журналист сильно запаниковал и, схватившись за голову, принялся раскачиваться в кресле.

Редакция

Ответить:

Гость246233
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А когда россиян тащат в США все молчат,,, Сколько сидит в тюрьмах "града на холме" иностранных граждан?
Гость236970
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Террориста лукашенко должен судить международный суд. Эта мразь закончит как кадафи.
Белорус
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Одна говорит глупость, тысячи поддерживают её. Там ещё остались умные люди, или уже всех истребили? Как можно объединяться с такой Россией?
добрый Каа
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минусаторы, зосать и улыбатцо! А батька молоток! Теперь на зону этого сладенького, там его быстро в касту опущенных оформят.
Россиянин
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Браво Батька!
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