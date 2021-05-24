Документы опубликовало японское информагентство

Японцы рассекретили информацию о намерении Советского Союза расстаться с двумя Курильскими островами. Речь идет о Шикотане и Хабомаи.



По данным агентства Kyodo, которое опубликовало документы, СССР был готов пойти на такой шаг из-за сближения Китая и Японии. Москве нужен был мирный договор со Страной восходящего солнца.

Условием передачи островов, согласно документу, была гарантия ненападения от самих японцев и американских военных, чьи базы располагались на территории страны. При этом СССР не собирался отдавать Кунашир и Итуруп, на которые также претендовали японцы. Проект документа составили в августе 1972-го.

Однако этим планам не суждено было претвориться в жизнь – советские власти отказались от задуманного после того, как японцы заявили, что им нужны все четыре острова, отмечает сайт телеканала "360".

Новость о рассекреченных документах прокомментировали российские пользователи.

"В мире кончилось время договоров, а может его никогда и не было. Нельзя передавать территорию ни под какие "гарантии", "Япония захватывала часть Китая и что то добовольно не хотела отдавать", "И Слава Богу, что не подписали, знаем мы силу их подписей сейчас", "И что? По проекту этого договора на территории не должно быть военных баз стран, угрожающих СССР. А они есть. Так что опять облом, японские партнёры", "Обещали не расширять НАТУ... Ну и чё? Больше в верю-не верю ни играем",

– пишут читатели РИА Новости (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее в Японии возмутились предложением похоронить Ленина на Курилах. Подробности – в нашем материале.