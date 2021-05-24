Белорусские власти задержали россиянку вместе с Протасевичем в Минске - СМИ

Белорусские власти задержали россиянку вместе с Протасевичем в Минске - СМИ
Фото: Ulf Mauder/ dpa/ www.globallookpress.com
Правоохранители сняли с рейса 23-летнюю студентку вильнюсского университета, утверждает источник

Правоохранительные органы Белоруссии могли задержать вместе с основателем признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta девушку журналиста Романа Протасевича, которая 23 мая находилась вместе с ним на борту самолета рейса Афины-Вильнюс.

Напомним, судно приземлилось в Минске в экстренном порядке из-за поступившей информации о минировании. Позднее данные не подтвердились. Также стало известно, что с рейса сняли Протасевича. Блогеру грозит до 15 лет заключения за несколько уголовных статей, включая "организацию массовых беспорядков".

Как сообщает телеграм-канал местного правозащитного центра "Весна", не зарегистрированного официальным Минском, вероятнее всего, вместе с Протасевичем задержали его девушку.

"Девушка Протасевича, скорее всего, тоже задержана", – сообщает сообщает источник.

Канал "Беларусь 1" также заявил, что вместе с блогером на борту самолета находилась девушка, имеющая российское гражданство, которая работает в "Белсате", польском телеканале, вещающем в республике. Согласно приведенным данным, она сфотографировала Протасевича в минском аэропорту и направила фото другому блогеру, из-за чего правоохранительные органы решили устроить дополнительную проверку документов.

По информации "Би-би-си", речь идет о гражданке РФ Софье Сапеге, 23-летней студентке Европейского государственного университета в Вильнюсе. Представители высшего учебного учреждения подтвердили журналистам информацию о задержании девушки, заявив, что после снятия с рейса в Минске 23-летняя Софья не выходила на связь.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость239022
Пожаловаться Ответить
Кент
> о гражданке РФ Софье Сапега
А <цензура> точно российское СМИ? Мужская и женская фамилия на -а склоняются одинаково: о Иване Сапеге, о Софье Сапеге; нет Ивана Сапеги, нет Софьи Сапеги. Учите русский.
у тебя нет работы что ли?
Гость245259
Пожаловаться Ответить
Чем меньше страна ,тем больше от нее визгов ,криков и вони , как маленькой пакостной мартышки
Гость245259
Пожаловаться Ответить
Как надоела вся мразь ,уйдет Лукашенко он не вечен ,зачем разрушать страну ?? Одна уже лежит в руинах и злости и беспомощности ни дня не проходит без лаяния на Россию
Костик-зольдатен
Пожаловаться Ответить
Если и задержали "российскую" мякоть, то отпустят, когда разберутся. Батьке она не нужна.
Кент
Пожаловаться Ответить
Кент
> о гражданке РФ Софье Сапега
А <цензура> точно российское СМИ? Мужская и женская фамилия на -а склоняются одинаково: о Иване Сапеге, о Софье Сапеге; нет Ивана Сапеги, нет Софьи Сапеги. Учите русский.
> А точно российское СМИ?
Забавно: название этого ресурса зацензурировали ) .
Кент
Пожаловаться Ответить
> о гражданке РФ Софье Сапега
А <цензура> точно российское СМИ? Мужская и женская фамилия на -а склоняются одинаково: о Иване Сапеге, о Софье Сапеге; нет Ивана Сапеги, нет Софьи Сапеги. Учите русский.
гость
Пожаловаться Ответить
Смерть или групповуха? Смерть! Старейшина племени постановил: смерть через групповуху! (анекдот 80-<цензура>)
Гость231437
Пожаловаться Ответить
Эта с позволения сказать Россиянка давно уже не Россиянка а такое-же продажное чмо как и ее дружок которому хорошая отсидка светит. Пусть готовится передачки носить этому борцуну за западные идеалы, если саму не посадят, хотя наверняка этого достойна.
1
новости партнеров

Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии

Журналиста задержали правоохранители прямо на борту

"Исполнил красиво": в России отреагировали на спецоперацию Лукашенко с самолетом

Симоньян поддержала главу Белоруссии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей