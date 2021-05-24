Правоохранители сняли с рейса 23-летнюю студентку вильнюсского университета, утверждает источник

Правоохранительные органы Белоруссии могли задержать вместе с основателем признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta девушку журналиста Романа Протасевича, которая 23 мая находилась вместе с ним на борту самолета рейса Афины-Вильнюс.

Напомним, судно приземлилось в Минске в экстренном порядке из-за поступившей информации о минировании. Позднее данные не подтвердились. Также стало известно, что с рейса сняли Протасевича. Блогеру грозит до 15 лет заключения за несколько уголовных статей, включая "организацию массовых беспорядков".

Как сообщает телеграм-канал местного правозащитного центра "Весна", не зарегистрированного официальным Минском, вероятнее всего, вместе с Протасевичем задержали его девушку.

"Девушка Протасевича, скорее всего, тоже задержана", – сообщает сообщает источник.

Канал "Беларусь 1" также заявил, что вместе с блогером на борту самолета находилась девушка, имеющая российское гражданство, которая работает в "Белсате", польском телеканале, вещающем в республике. Согласно приведенным данным, она сфотографировала Протасевича в минском аэропорту и направила фото другому блогеру, из-за чего правоохранительные органы решили устроить дополнительную проверку документов.

По информации "Би-би-си", речь идет о гражданке РФ Софье Сапеге, 23-летней студентке Европейского государственного университета в Вильнюсе. Представители высшего учебного учреждения подтвердили журналистам информацию о задержании девушки, заявив, что после снятия с рейса в Минске 23-летняя Софья не выходила на связь.