Пилоты решили идти на посадку только после последнего предупреждения, считает аналитик

Экипаж пассажирского лайнера компании Ryanair, самолета, на борту которого находился основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta, до последнего пытался уйти от вылетевшего на перехват истребителя. Такое мнение озвучил независимый авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Напомним, лайнер совершил 23 мая экстренную посадку в столице Белоруссии после угрозы о минировании. Позднее с рейса сняли основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича.

По словам специалиста, пилоты развернули самолет уже под угрозой истребителя – оставалось всего десять минут пути (73 километра), в то время как расстояние до литовской границы составляло лишь 30 километров.

Так, Лукашевич сослался на информацию сервиса портала FlightRadar по отслеживанию положения судна в реальном времени, заявив, что во все предыдущие рейсы пилоты шли на снижение с крейсерского эшелона еще за 177 километров до Вильнюса. В этот же раз они двигались без снижения скорости. По словам авиаэксперта, приведенные факты говорят о том, что экипаж пытался уйти от преследовавшего их истребителя, повернув назад лишь за две минуты до границы Литвы.

Специалист выразил уверенность в том, что пилот МиГ-29 получил разрешение открыть огонь в случае отказа выполнять требование о посадке, чем, уверен эксперт, в итоге и воспользовался. Экипаж перед самым пересечением литовской границы принял решение о развороте, пишет Лукашевич на своей странице в "Фейсбук".

Ряд СМИ ранее сообщили, что белорусские спецслужбы задержали вместе с Протасевичем 23-летнюю россиянку Софью Сапегу, студентку вильнюсского университета.