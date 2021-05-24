С наступлением лета в РФ вступят в силу важные постановления

С 1 июня 2021 г. в России начнут действовать новые законодательные инициативы. Они коснутся большинства граждан страны, в том числе пенсионеров, владельцев автомобилей, обладателей газовых плит и любителей сладенького.

Для автомобилистов

С 1 июня штрафовать на 500 руб. будут не только за непристегнутый ремень безопасности, но и если ремень поврежден, не исправен или вообще отсутствует.

Штрафам в размере 500 руб. с наступлением летнего сезона могут быть подвернуты водители, выехавшие на дорогу на шипованной резине. Но здесь все зависит от решения региональных властей.

С 1 июня в автомобилях запрещено переводить газовые баллоны без документов, в том числе заводского паспорта, номер в котором должен совпадать с обозначениями на самом баллоне. Если соответствующих документов у водителя с собой не окажется, ему выпишут штраф 500 рублей. Правило распространяется, в первую очередь, на автомобили, переоборудованные под газомоторное топливо.

Для пенсионеров

С 1 июня перестает действовать временное послабление для пенсионеров и других получателей государственных пособий на автоматическое продление льгот и дистанционное оформление денежных выплат.

Эпидемия коронавируса отступает, ограничения снимаются, поэтому гражданам придется вновь ходить по инстанциям с документами, чтобы оформить субсидии.

Для покупателей

С началом лета заканчивается соглашение правительства РФ с производителями и продавцами сахара о заморозке цен.

В последние месяцы сахар-песок не мог стоить в рознице дороже 46 руб. за килограмм, пишет "Пятый канал". Теперь ограничение снимается, и цены на фоне сезона заготовки варенья могут подскочить.

При этом в отношении гречки власти РФ предприняли усилия против ее подорожания: с 1 июня гречку запрещено экспортировать за рубеж, чтобы не возникло дефицита.

Любители сыра и мороженого также могут заметить нововведения. С 1 июля эти продукты должны обязательно иметь маркировку, это должно спасти потребителей от фальсификата.

Пользователи мобильной связи

С 1 июня в России запрещено продавать SIM-карты в неустановленных местах.

Приобрести их можно будет только в салонах с оформлением договора установленного образца. Клиент обязан предъявить при этом оригинал паспорта или другого удостоверения личности.