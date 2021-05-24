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В июне православные будут отмечать четыре основных церковных праздника. В их число входят Вознесение Господне, суббота Троицкая, день Святой Троицы и Петров пост.
1 июня
В первый летний месяц православные чтят память благоверного великого князя Димитрия Донского. Также в этот день вспоминают священномучеников Патрикия Прусского, Акакия, Менандра и Полиена.
2 июня
Второго июня празднуют обретение мощей святителя Алексия, который был митрополитом Московским и всея России. Кроме того, в среду молятся мученикам Фалалею, Александру и Астерию.
3 июня
В этот день христиане молятся владимирской иконе Божией Матери. Праздник появился в память о спасении Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея.
4 июня
Четвертого июня чтят память мучеников Василиска и Иоанна, князя Сербского. Также в пятницу вспоминают новгородского чудотворца Иакова Боровичского.
5 июня
Пятое июня – обретение мощей святителя Леонтия, который был епископом ростовским. В этот день чтут святителя Михаила, преподобного Паисия Галичского и преподобную Евфросинию.
6 июня
Вспоминают преподобных Симеона Столпника и Никиту Столпника Переяславского, а также блаженную Ксению Петербургскую.
7 июня
Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 июня
Православные чтят память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, а также мученика Георгия Нового. Обретение мощей преподобного Макария – чудотворца и игумена Калязинского.
9 июня
День памяти праведного Иоанна Русского, священомученика Ферапонта, преподобных Ферапонта Белозерского и Ферапонта Монзенского.
10 июня
Десятого июня празднуется Вознесение Господне. Это великий двунадесятый церковный праздник. В этот день проводятся богослужения в храмах. Кроме того, принято вспоминать усопших.
11 июня
День памяти преподобномученицы Феодосии девы, блаженного Иоанна и святителя Луки.
12 июня
Православные вспоминают преподобного Исаакия исповедника – игумена обители Далматской.
13 июня
День памяти апостола от 70-ти Ерма.
14 июня
В этот день люди, исповедующие православие, чтят мучеников Иустина Философа, Иустина Римского, Харитона, мученицу Хариту, мучеников Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана.
15 июня
Обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской.
16 июня
День памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы. В этот день произошло перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в столицу.
17 июня
Обретение мощей священномученика Петра – архиепископа Воронежского.
18 июня
Христиане поминают священномученика Дорофея и благоверного новгородского князя Феодора Ярославича. Обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы – словецких чудотворцев.
19 июня
19 июня празднуется Троицкая суббота. Православные также называют этот день Вселенской родительской субботой. Принято посещать захоронения родственников и поминать их добрым словом.
20 июня
День Святой Троицы (Пятидесятница). Праздник появился в честь прихода Святого духа к апостолам и деве Марии на 50-тый день после воскресения Иисуса Христа.
21 – 27 июня
В этот период отмечается Троицкая седмица. Данная неделя начинается с Духова дня, который наступает сразу после Троицы. Разрешается не соблюдать поста в среду и пятницу.
28 июня
Начало Петрова поста. В это время принято вспоминать апостолов Петра и Павла. Закончится пост 11 июля.
29 июня
Второй день поста. 29 июня православные чтят преподобных Тихона Медынского и Тихона Луховского. В этот день перенесли мощи святителя Феофана Затворника Вышенского.
30 июня
Третий день поста. Вспоминают мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
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