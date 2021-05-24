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На борту самолета Ryanair, который совершил 23 мая экстренную посадку в Минске, могли находиться сотрудники белорусского КГБ. Такое мнение руководитель авиакомпании Майкл О'Лири.
В беседе с журналистами глава ирландского авиаперевозчика заявил, что предполагаемые представители Комитета государственной безопасности Белоруссии также остались в Минске после экстренной посадки.
"Мы считаем, что сошли несколько сотрудников КГБ", – выразил точку зрения О'Лири для Newstalk.
Ранее авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил, что экипаж пассажирского лайнера развернул судно в сторону Минска практически у границ с Литвой под угрозой применения огня.
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