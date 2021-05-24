На борту приземлившегося в Минске самолета находились агенты КГБ - Ryanair

В компании считают, что агенты сошли с рейса после экстренной посадки

На борту самолета Ryanair, который совершил 23 мая экстренную посадку в Минске, могли находиться сотрудники белорусского КГБ. Такое мнение руководитель авиакомпании Майкл О'Лири.

В беседе с журналистами глава ирландского авиаперевозчика заявил, что предполагаемые представители Комитета государственной безопасности Белоруссии также остались в Минске после экстренной посадки.

"Мы считаем, что сошли несколько сотрудников КГБ", – выразил точку зрения О'Лири для Newstalk.

Ранее авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил, что экипаж пассажирского лайнера развернул судно в сторону Минска практически у границ с Литвой под угрозой применения огня.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость239592
Пожаловаться Ответить
"На борту самолета Ryanair, который совершил 23 мая экстренную посадку в Минске, могли находиться сотрудники белорусского КГБ. Такое мнение руководитель авиакомпании Майкл О'Лири."

Мне очень импонирует слово "могли". Это как сообщение Гидрометеоцентра - дождь завтра возможно будет, а возможно нет. Так вот г-н Майкл О'Лири, дыши спокойно и не рыгай.
1
новости партнеров

Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии

Журналиста задержали правоохранители прямо на борту

"Исполнил красиво": в России отреагировали на спецоперацию Лукашенко с самолетом

Симоньян поддержала главу Белоруссии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей