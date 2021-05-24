Российские школьники установили рекорд на Азиатской олимпиаде по физике

Ребят поздравил министр просвещения РФ

Юные россияне установили новый рекорд Азиатской школьной олимпиады по физике. Они завоевали 8 золотых медалей из 8 возможных.

Соревнования школьников из 23 стран проходили в дистанционном режиме с 17 мая. Россию представляла команда из 8 ребят, подготовленная при организационной поддержке Министерства просвещения на базе МФТИ под руководством опытных наставников. В итоге юные физики из РФ победили с максимально возможны результатом.

"Достойнейший результат нашей команды в очередной раз подчеркивает качество методик и моделей российского образования, нацеленной на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям",

– заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он поздравил ребят и их наставников с выдающейся победой и пожелал удачи на дальнейшем научном и трудовом пути.