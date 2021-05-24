Некоторые россияне получат осенью выплаты в 5 тысяч рублей

Некоторые россияне получат осенью выплаты в 5 тысяч рублей
Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
На выплаты потребуется 9,6 миллиарда

Некоторым россиянам осенью заплатят по 5 тысяч рублей. Такое станет возможно благодаря разработанному Министерством просвещения проекту.

Получат эти деньги с 1 сентября кураторы групп в колледжах. Данная сумма будет аналогична той, что выдается классным руководителям в школах, указано в документе.

Такие педагоги выполняют похожие задачи в профессиональных образовательных организациях. Они наблюдают за 105 065 группами.

В их обязанности входит воспитание у студентов колледжей нравственности и формирование общечеловеческих и традиционных в нашей стране ценностей. Им положено формировать у молодых активную позицию, учить их применять в жизни способности и знания.

Работа таких педагогов связана и с учащимися, находящимися в трудных жизненных условиях. Кураторы должны не только подготовить специалистов, ‎но и воспитать патриотов, а также людей с наименьшим числом вредных привычек, отмечает "Российская газета", ссылаясь на пояснительную записку к проекту.

Для выплат каждый год потребуется 9,6 миллиарда, уточняет URA.RU.

Классные руководители в школах получают такие выплаты с прошлого года. Такие меры были приняты для поддержки российских педагогов.

В мае 2021 года пенсионерам в РФ предложили выплачивать специальное пособие. Оно нужно для покупки средств индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний.

Полина ДОРОЖКИНА

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